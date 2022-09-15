Производители товаров для сельского хозяйства смогут создавать собственные интернет-магазины на цифровой платформе РСХБ

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Цифровая экосистема для сельхозпроизводителей Своё Фермерство от Россельхозбанка представила новый функционал для продавцов. Теперь компании могут оформить страницу своего магазина, разместив на ней промобаннер, раздел с уникальными предложениями и информацию с адресами доставки, центров обслуживания, реквизитами и контактами для связи. Таким образом, у производителей появилась возможность создать свой привлекательный для покупателей интернет-магазин внутри маркетплейса. Этой услугой уже воспользовался ряд компаний.

Кроме того, у цифровой витрины расширились возможности: например, теперь имеется массовая загрузка товаров. Регулярно обновляемые товары с ценами индексируются и демонстрируются в категориях «Спецпредложения», «Скидки», «Товары российского производства», «Популярные товары».

Еще поставщики и производители сельскохозяйственной техники могут создать подробное описание товаров и их характеристик за счет расширенного атрибутного состава товарных карточек в разделе «Сельскохозяйственная техника». Также разместить в каталоге можно не только технику, но и запчасти, и комплектующие, которые будут представлены в специализированной категории «Запчасти». А у наиболее активных поставщиков, чьи данные максимально заполнены и постоянно обновляются, появилась возможность подключения чата с покупателями

- Мы продолжаем совершенствовать наш маркетплейс и расширяем функционал для максимально удобной и эффективной работы как небольших поставщиков, так и сетей. При высокой автоматизации процессов мы сохраняем персонализированный подход. Наши менеджеры сопроводят и окажут необходимую помощь на всех этапах работы с маркетплейсом, – прокомментировала заместитель директора Центра развития финансовых технологий РСХБ Любовь Любаева.

Партнерский материал.

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