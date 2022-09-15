В Кузбассе двое мужчин задушили знакомого на стадионе

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе будут судить двух 48-летних кемеровчан, которые убили знакомого. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В сентябре прошлого года друзья поссорились со своим приятелем. Сначала они избили его, а затем один из них ударил мужчину ножом по шее. После этого кемеровчане решили убить знакомого. Они привели его на стадион и там задушили. Тело 46-летнего погибшего нашли местные жители.

Подозреваемых задержали. Сначала они сотрудничали со следствием и признали вину, но потом стали перекладывать ответственность друг на друга. Однако следствие установило все нюансы преступления и доказало причастность обоих друзей к смерти мужчины.

Сейчас уголовное дело передано в суд.