В Кузбассе отправится в колонию водитель, совершивший смертельное ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком осудили 46-летнего водителя, совершившего в состоянии опьянения смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в июле 2020 года ночью на улице Шилина произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Aveo. Автомобилист не справился с управлением и на полной скорости наехал на бетонную клумбу. Иномарку подбросило от удара и через встречную полосу выбросило на противоположную сторону дороги. Очевидцы сообщили о случившемся в дежурную часть. Сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем автомобиля спящего водителя, медработники констатировали смерть мужчины, который находился на пассажирском сидении. Уровень алкоголя в организме автомобилиста превысил допустимый почти в пять раз.

Установлено, что ДТП произошло из-за нарушения водителем нескольких пунктов ПДД. Накануне аварии мужчина употреблял алкоголь, так как отмечал день рождения сына вместе со знакомым, с которым позже отправился в поездку по городу. От воздействия алкоголя автомобилист заснул за рулем, потерял управление и совершил смертельное ДТП.

Суд назначил кузбассовцу пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему о запрещено два года и десять месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.