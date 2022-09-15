В Кузбассе открывается все больше направлений для получения высшего образования

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Губернатор Сергей Цивилев провел совещание с участием ректоров кузбасских вузов и министра науки и высшего образования Ирины Ганиевой. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Мы создаем комфортные студенческие комплексы, оснащаем научно-исследовательские лаборатории, увеличиваем количество бюджетных мест. В вузах открываются новые направления подготовки специалистов. Все это делается для того, чтобы высшая школа Кузбасса была привлекательной как для наших выпускников, так и для привлечения потенциальных студентов из других субъектов и стран зарубежья, - подчеркнул Сергей Цивилев.

В этом году в кузбасские вузы было подано свыше 24 тысяч заявлений от поступающих - на 20% больше, чем в приемную кампанию 2021 года.

К новому учебному году в семи вузах региона открыли набор на новые направления и профили подготовки в областях: технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, гуманитарные науки, искусство и культура.