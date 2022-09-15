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Происшествия15 сентября 2022 9:01

В Новокузнецке пассажир микроавтобуса пострадал в ДТП с КамАЗом

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ВКонтакте/dorogi_nk.

Фото: ВКонтакте/dorogi_nk.

В Новокузнецке 15 сентября произошло ДТП в районе дома № 2 по улице Автотранспортной. Очевидцы опубликовали кадры с места аварии в соцсети. Подробности случившегося сообщили в ГИБДД города.

Предварительно установлено, водитель микроавтобуса Toyota двигался по улице Автотранспортной. Автомобилист выехал на полосу встречного движения, столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.

Отмечено, что травмы различной степени тяжести получил пассажир микроавтобуса. Его доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства уточняются.