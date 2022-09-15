В Кузбассе открылись два современных цифровых пространства

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Два современных цифровых пространства открылись в Кузбассе в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Мы создаем современную инфраструктуру для развития цифровых навыков и талантов у детей. Это обязательно поможет им в дальнейшей профессиональной карьере. Через несколько лет сегодняшние школьники станут высококлассными специалистами и смогут работать на благо всего Кузбасса, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

В Кемерове на базе Станции юных техников «Поиск» открыли Центр развития IT-компетенций для школьников «IT-куб».

В Киселевске на базе школы №25 начал работу детский технопарк «Кванториум».