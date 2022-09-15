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Общество15 сентября 2022 9:51

Сергей Цивилев поручил ускорить темпы работ на Арене Кузнецких металлургов

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Губернатор Сергей Цивилев оценил темпы и качество реконструкции Арены Кузнецких металлургов. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Этот спортивный объект должен стать одной из ключевых площадок для проведения Международных спортивных игр «Дети Азии». Необходимо не только ускорить темп работ и в кратчайшие сроки завершить ремонт, но и провести несколько пробных соревнований, - сказал Сергей Цивилев.

В данный момент на объекте трудятся 340 человек, 11 единиц техники. Все работы на спорткомплексе ведутся параллельно.