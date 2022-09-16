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Общество16 сентября 2022 1:29

В Кузбассе в 20-ти территориях полностью запустили отопление

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Александр ГЛУЗ

Во всех территориях Кузбасса стартовал отопительный сезон, а в 20-ти из них подача тепла полностью завершена. Об этом сообщил в Центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

На данный момент батареи стали теплыми в 13 тысячах 749 многоквартирных домах (60,7%), 640 школах (94,9%), 858 детсадах (94,5%), 356 больницах (89%).

Сегодня работы по подключению домов и объектов социальной сферы к теплоснабжению продолжатся.

Напомним, что в Кемерове отопительный сезон стартовал 15 сентября. Сегодня, по словам мэра города, начнут давать тепло в жилые дома.