В Кузбассе в 20-ти территориях полностью запустили отопление

Фото: архив "КП" Фото: Александр ГЛУЗ

Во всех территориях Кузбасса стартовал отопительный сезон, а в 20-ти из них подача тепла полностью завершена. Об этом сообщил в Центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

На данный момент батареи стали теплыми в 13 тысячах 749 многоквартирных домах (60,7%), 640 школах (94,9%), 858 детсадах (94,5%), 356 больницах (89%).

Сегодня работы по подключению домов и объектов социальной сферы к теплоснабжению продолжатся.

Напомним, что в Кемерове отопительный сезон стартовал 15 сентября. Сегодня, по словам мэра города, начнут давать тепло в жилые дома.