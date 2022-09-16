Tele2 добавила в тарифы для корпоративных клиентов возможность запустить рекламу через Яндекс Бизнес

Рекламные возможности сервиса помогут предпринимателям в привлечении новых клиентов.

Tele2, российский оператор мобильной связи, интегрировал сервис Яндекс Бизнес во все тарифы для корпоративных клиентов. Рекламные возможности сервиса Яндекс Бизнес помогут предпринимателям в привлечении новых клиентов. Причем владельцам бизнеса не нужно нанимать специалистов по рекламе, обращаться в агентство или тратить время на сложные настройки в интернете. Сервис запускает рекламу автоматически: он анализирует целевую аудиторию, создает объявления и размещает их на релевантных площадках: в поиске Яндекса и на сайтах партнеров. Предприниматели, которые ведут бизнес офлайн, также получают продвижение в Яндекс Картах, чтобы покупатели могли быстрее найти организацию, связаться с ней и построить маршрут. Вся статистика - о количестве просмотров и переходов с объявлений, а также действиях потенциальных клиентов, появится в личном кабинете.

Запустить рекламу можно на 3, 6 или 12 месяцев. Яндекс Бизнес предлагает три варианта бюджета (минимальный, оптимальный, максимальный), при этом рекламодатель может выбрать свой. Система рассчитает прогноз по объему аудитории, которую потенциально получится привлечь за данный период. Дополнительно к рекламному бюджету корпоративные абоненты Tele2 единоразово получат 3 000 бонусных рублей. Для этого необходимо настроить и активировать оффер в личном кабинете на сайте оператора, получить промокод и оплатить стоимость основной рекламной кампании.