Три человека погибли из-за косули на кузбасской трассе

В окрестностях Ленинска-Кузнецкого три человека - две женщины и мужчина - погибли в результате аварии, сообщает телеграм-канала «Бардокин live». На дорогу, по которой ехал автомобиль, выбежала косуля. Водитель свернул на встречную полосу и врезался в фуру.

Похожий случай, только без смертельных травм, произошел на обходе Кемерова. Женщина 42 лет наехала на выбежавшего на дорогу лося. Она и ее 22-летний пассажир получили травмы.

Госавтоинспекция Кузбасса сообщает о 187 наездах на животных, произошедших с начала года. Также сотрудники ГИБДД рекомендуют не сигналить и не объезжать диких животных на высокой скорости, так как они могут испугаться и повести себя непредсказуемо. Если же столкновения не удалось избежать, то обязательно нужно оповестить полицию, иначе - арест до 15 суток или лишение водительских прав от 12 до 18 месяцев.