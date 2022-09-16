За сутки в Кузбассе выявили 811 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 811 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались четыре пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 929 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 195 064 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 185 364 выздоровели, 2 616 скончались, 7 084 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.