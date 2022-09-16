В Кемерове начали включать отопление: кто получит тепло в первую очередь

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове начали подавать тепло в жилые дома. Подключение будет поэтапным, рассказали в СГК Кузбасса.

Сегодня, 16 сентября, отопление начнет появляться в домах в Центральном и Заводском районах (потребители левобережной части реки Искитимка), на ФПК, Южном, РТС, а также в Кировском и Рудничном районах.

17 сентября отопление будут включать остальным кемеровчанам. Так, батареи станут теплыми у потребителей в Центральном и Ленинском районах (в заискитимской части города), у жителей Суховского и Металлплощадки.