Новокузнецкий аэропорт станет базовым для российской авиакомпании Nordwind

Фото: телеграм-канал аэропорта Новокузнецка

Международный аэропорт Новокузнецк им. Б.В.Волынова станет базовым для ведущей российской авиакомпании Nordwind, маршрутная сетка будет значительно расширена. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сегодня между аэропортом и авиакомпанией было подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас компания осуществляет полеты в Санкт-Петербург и Сочи. С ноября самолеты начнут летать еще и в Казань, а число рейсов в северную столицу вырастет до пяти в неделю. Кроме того прорабатываются и другие направления в города-миллионники, в том числе в Иркутск.

- В стратегических планах на зимнюю полетную программу, новые дополнительные сервисы и услуги авиакомпании Nordwind, появятся новые возможности путешественников в связи с открытием регулярных рейсов. Новокузнецк станет пересадочным пунктом для пассажиров стыковочных рейсов. Так, в 2023 году появится возможность долететь до: Якутска, Симферополя, Владикавказа, Махачкалы, Минеральных Вод, Грозного, - рассказали в аэропорту.