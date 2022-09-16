В Кузбассе жительница оплатила 150 штрафов ГИБДД после запрета на выезд из страны. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Киселевске должница оплатила 150 штрафов ГИБДД после ограничения на выезд за пределы страны. Об этом сообщает УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, женщина накопила 150 штрафов ГИБДД на общую сумму 164 тысячи рублей. Гражданка, зная о своем долге, в добровольный для исполнения срок задолженность не оплатила.

Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании денежных средств должницы, находящихся в банке или иной кредитной организации. А также женщине запретили регистрировать транспортные средства и выезжать за пределы страны, вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 150 тысяч рублей.

Как оказалось, жительница запланировала провести отпуск за границей, в связи с этим она оплатила всю сумму задолженности и исполнительский сбор в полном объеме.