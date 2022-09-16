Фото: АПК.

В больницах Кузбасса идут масштабные преобразования. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса отметил, что в регионе ведут подготовку специалистов, ремонт больниц, приобретают оборудование.

- Нам важно, чтобы во всех медицинских учреждениях северной и южной агломераций для всех жителей Кузбасса были созданы равные возможности для получения качественной медпомощи, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Так, в областной детской больнице им Ю.А. Атаманова в Кемерове капитально отремонтировали приемно-диагностическое отделение. В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 им. Г.П. Курбатова установили новый компьютерный томограф.