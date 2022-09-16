В Кузбассе в новом учебном году открылись 73 центра «Точка роста». Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Сейчас в регионе работают 213 центров «Точка роста». Мы создаем равные возможности для получения качественного образования во всех территориях Кузбасса. В каждом муниципальном образовании Кузбасса есть такие современные образовательные пространства. Еще больше школьников, живущих в сельских территориях и малых городах, могут осваивать новые технологии, изучать робототехнику, развивать умение работать в команде, креативность, стратегическое и пространственное мышление. Предметные лаборатории с современным оборудованием дают возможность заниматься исследовательской деятельностью, готовиться к поступлению в учебные заведения, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование» в этом году современные образовательные пространства открылись в 23 муниципалитетах.