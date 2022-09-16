В Рудничном районе Кемерова изменится схема движения из-за «Кросса нации»

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове изменится схема движения в Рудничном районе в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс Нации». Об этом сообщает администрация города.

Так, будет организовано одностороннее движение от ул. Терешковой в направлении парковки у природного комплекса «Рудничный бор» 17 сентября с 08.00 до 16.00. Выезжать можно по ул. Волкова и 2-му пер. Волкова в сторону пр. Шахтеров. Отмечено, что по данному маршруту запретят остановку и стоянку автотранспорта, чтобы избежать транспортных заторов.

Уточним, что в Кемерове 500 кемеровчан примут участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации», который пройдет 17 сентября с 11.00 на территории СШОР № 3 (ул. Волкова, 45).