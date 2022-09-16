Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 7:56

Субсидирование региональных авиаперевозок в Кузбассе увеличится до 300 миллионов рублей в 2023 году

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Субсидирование региональных авиаперевозок в Кузбассе увеличится до 300 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Отмечено, что это позволит увеличить число регулярных межрегиональных рейсов из аэропортов в Кемерове и Новокузнецке.

Губернатор Сергей Цивилев уточнил, что транспортная доступность, прежде всего, сеть авиарейсов - значительная составляющая развития региона, в том числе туристической отрасли.

Благодаря субсидированию авиаперевозок число межрегиональных рейсов из кузбасских аэропортов за три года удалось увеличить с трех до 10 направлений.