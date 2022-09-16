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Субсидирование региональных авиаперевозок в Кузбассе увеличится до 300 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Отмечено, что это позволит увеличить число регулярных межрегиональных рейсов из аэропортов в Кемерове и Новокузнецке.

Губернатор Сергей Цивилев уточнил, что транспортная доступность, прежде всего, сеть авиарейсов - значительная составляющая развития региона, в том числе туристической отрасли.

Благодаря субсидированию авиаперевозок число межрегиональных рейсов из кузбасских аэропортов за три года удалось увеличить с трех до 10 направлений.