ФАП в Листвянке отремонтировали на год раньше

Фото: АПК.

Фельдшерско-акушерский пункт, который находится в селе Листвянка Тяжинского МО, рассчитан на 526 человек и 108 детей. Еще в июле губернатор поручил закончить здесь ремонт как можно раньше, и вот по программе модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса нацпроекта «Здравоохранение» ФАП открылся для жителей села.

Раньше ФАП не отвечал современным требованиям. Сейчас же там увеличили площадь - на 25 кв. м, открыли дополнительные кабинеты и зону ожидания, а также завезли много нового медоборудования. Дополнительно провели высокоскоростной интернет.

На весь ремонт и новую мебель из областного бюджета выделили три миллиона 600 тысяч рублей.