«Кросс наций» в 16-й раз пройдет в Кузбассе

По федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» в области пройдет «Кросс наций» - завтра, 17 сентября.

Как сообщают в администрации правительства Кузбасса, центральный старт - в Кемерове: Сосновый бор, лыжный комплекс СШОР №3, ул. Волкова, 45. Сам праздник начинается в 11.30, а первый забег - в 12.00.

Дистанции такие: мужчины 20 лет и старше - шесть км, женщины с 20 лет - четыре; юниоры и юниорки до 20 лет - четыре км; молодежь до 18 лет - два км; дети до девяти лет - один км. Также сообщается, что забег в один км могут пробежать все желающие любого возраста.

Также в связи с забегом изменится схема движения в Рудничном районе Кемерова.