За сутки в Кузбассе выявили 803 новых случая коронавируса

Фото: архив "КП".

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 803 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались четыре пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 867 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 195 867 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 186 231 выздоровели, 2 620 скончались, 7 016 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.