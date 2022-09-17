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Здоровье17 сентября 2022 4:13

За сутки в Кузбассе выявили 803 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 195 тысяч человек
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 803 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались четыре пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 867 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 195 867 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 186 231 выздоровели, 2 620 скончались, 7 016 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.