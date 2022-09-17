В Кемерове поймали серийного вора велосипедов

Фото: архив "КП".

ГУ МВД по Кемеровской области сообщает о том, что в Кемерове часто пропадали велосипеды из подъездов.

Так, трое жителей Ленинского района Кемерова лишились своих двухколесных средств передвижения, которые они оставили в подъезде. Ущерб от украденных вещей - 22 тысячи рублей.

Полицейские нашли вора по камерам наблюдений. Им оказался кемеровчанин 36 лет. Он заходил в подъезд следом за обладателем велосипеда и те, которые не были пристегнуты на замок, воровал, а после сдавал их в комиссионные магазины. На что уходили полученные от кражи деньги неизвестно.

Сейчас веловора задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Украденные велосипеды пока что не нашли.