Новокузнечане жалуются на холод в домах

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон в Кузбассе начался 15 сентября, а в некоторых городах области даже раньше.

Однако у некоторых жителей до сих пор холодные батареи. Так, в телеграм-канале мэра Новокузнецка жители Центрального, Новоильинского, Орджоникидзевского районов жалуются на холод в домах:

- Авиаторов 89а, Новая Ильинка у нас нету отопления в доме очень холодно, вода бежит чёрная четвертый день, звоним в аварийную, говорят, что ничего… У нас у всех в подъезде дети очень холодно.

- На Новаторов, 11 нет отопления, позвонили уже по всем номерам, нам сказали ждите до понедельника, но это не реально, даже обогреватели не справляются уже, куда можно обратиться, подскажите, пожалуйста?

Многие упоминают, что ни в УК, ни в аварийных службах либо не отвечают на звонки, либо ссылаются на более поздние даты. По телефонам горячих линий задержку объясняют медленным потоком и завоздушиванием системы отопления.

В Кемерове жители Ленинского и Заводского районов так же жалуются, что, несмотря на официальную дату включения, батареи по-прежнему остаются холодными.