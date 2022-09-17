В СГК Кузбасса объяснили, почему тепло в домах есть не у всех

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 сентября в Кузбассе стартовал отопительный сезон. Однако на 17 сентября не во всех дома пришло тепло. В кемеровском СГК объяснили, почему так происходит.

- Протяженность теплосетей в Кемерове - 962 километра, как до Омска, даже больше. Но трубы уже заполнены, вода циркулирует, так что процесс подключения должен проходить относительно быстро, но есть нюансы - сказано в сообщении.

Только в Кемерове - 2,6 тысячи многоквартирных домов, поэтому, чтобы не нарушить гидравлический режим, тепло включают постепенно, дом за домом. Помимо этого, слесарям нужно пройтись по каждому дому и открыть там системы отопления. Также возможно появление дефектов и в домах, и на квартальных теплосетях, на устранение которых требуется время. В разных комнатах тепло может появиться неравномерно из-за завоздушивания. Цвет воды может потемнеть из-за того, что вода простаивала все лето.

Сотрудники призывают жителей набраться терпения и обещают, что тепло будет у всех.