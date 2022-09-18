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Общество18 сентября 2022 5:19

В Новокузнецке жительницу оштрафовали за любовь к музыке

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Новокузнецке жительницу оштрафовали за любовь к музыке.

В Новокузнецке жительницу оштрафовали за любовь к музыке.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские привлекли к ответственности 35-летнюю жительницу за нарушение тишины и покоя новокузнечан. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию поступило сообщение от жителей дома по улице Тореза в Новокузнецке. Они пожаловались на соседку, которая ночью громко слушала музыку, мешала спать и не реагировала на замечания.

Прибывший участковый провел беседу с новокузнечанкой, составил протокол на нарушительницу тишины. Теперь женщине грозит штраф в размере одной тысячи рублей.