В Новокузнецке жительницу оштрафовали за любовь к музыке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские привлекли к ответственности 35-летнюю жительницу за нарушение тишины и покоя новокузнечан. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию поступило сообщение от жителей дома по улице Тореза в Новокузнецке. Они пожаловались на соседку, которая ночью громко слушала музыку, мешала спать и не реагировала на замечания.

Прибывший участковый провел беседу с новокузнечанкой, составил протокол на нарушительницу тишины. Теперь женщине грозит штраф в размере одной тысячи рублей.