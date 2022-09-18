В Кузбассе разыскивают 50-летнего мужчину, который пропал почти месяц назад

Фото: ВКонтакте/la_kemerovskaya.

В Беловском районе пропал 50-летний Евгений Орлов. С 21 августа 2022 года его местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 192 сантиметра, у него плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, голубые глаза. Он был одет в черную кожаную куртку, голубые джинсы и коричневые туфли.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.