Кемеровчане продолжают жаловаться на нашествие клопов

Фото: Telegram/incident_kuzbass.

В Кемерове жители продолжают сообщать о нашествии лесных клопов: насекомые облепляют оконные стекла, козырьки подоконников и балконы. Жильцы дома № 34 по улице Химиков опубликовали видео с насекомыми в Telegram-канале.

- Где божьи коровки? Откуда столько клопов? - задается вопросом автор видеоролика.

Напомним, что профессор кафедры экологии и природопользования КемГУ Николай Скалон объяснил «Комсомолке» поведение насекомых. Также Николай Скалон подчеркнул, что клопы не представляют опасности для человека, так как питаются растительными соками.