В Кемерове приговорили к условному сроку организатора наркопритона. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове осудили неоднократно ранее судимого 40-летнего организатора наркопритона. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию в апреле 2022 года поступило несколько заявлений от жителей многоквартирного дома в Кировском районе областного центра. Кемеровчане рассказали, что в одной из квартир регулярно появляются наркозависимые люди. Правоохранители провели ряд проверок. Трижды выявляли в квартире лиц, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Владельца квартиры задержали.

Оказалось, что мужчина регулярно пускал в квартиру наркозависимых для потребления запрещенных веществ. Организатор притона брал с них часть наркотиков в качестве вознаграждения.

Суд приговорил кемеровчанина к одному году и десяти месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.