Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 сентября 2022 9:30

В Кемерове приговорили к условному сроку организатора наркопритона

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове приговорили к условному сроку организатора наркопритона.

В Кемерове приговорили к условному сроку организатора наркопритона.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове осудили неоднократно ранее судимого 40-летнего организатора наркопритона. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию в апреле 2022 года поступило несколько заявлений от жителей многоквартирного дома в Кировском районе областного центра. Кемеровчане рассказали, что в одной из квартир регулярно появляются наркозависимые люди. Правоохранители провели ряд проверок. Трижды выявляли в квартире лиц, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Владельца квартиры задержали.

Оказалось, что мужчина регулярно пускал в квартиру наркозависимых для потребления запрещенных веществ. Организатор притона брал с них часть наркотиков в качестве вознаграждения.

Суд приговорил кемеровчанина к одному году и десяти месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.