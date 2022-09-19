Более пяти тысяч человек из 11 стран примут участие в форуме «Россия - спортивная держава» в Кузбассе

В программе форума запланированы более 100 спортивных, деловых и культурных мероприятий. Фото: Правительство России.

В форуме «Россия - спортивная держава» примут участие представители 11 дружественных стран. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Правительства России.

Напомним, форум, который состоится в кемеровской области 28-30 сентября, был учрежден указом Президента России Владимиром Путиным.

Накануне выходных вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета X Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».

В рамках заседания было озвучено, что в программе форума запланировано более 100 деловых, культурных и спортивных мероприятий, среди них:

- открытие спортивных объектов в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»;

- запуск фиджитал-центра: мультиспортивная площадка и киберспортивный клуб;

- выставка спортивного оборудования и инвентаря отечественного производства;

- забег, мастер-классы, финал мотопробега «Донбасс - Кузбасс» и многое другое.

Кроме того, в Кузбассе в преддверии форума уже стартовали различные спортивные мероприятия.