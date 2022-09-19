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Общество19 сентября 2022 1:08

В Кемерове обсудили сохранение традиционных ценностей и борьбу с русофобией

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
В Кемерове обсудили сохранение традиционных ценностей и борьбу с русофобией.

В Кемерове обсудили сохранение традиционных ценностей и борьбу с русофобией.

Фото: Кузбасская митрополия

Второй Кузбасский форум Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) на тему «Россия в XXI веке: традиционные ценности; народосбережение; борьба с русофобией» состоялся в Кемерове.

В торжественном мероприятии приняли участие архипастыри и священнослужители Кузбасской митрополии, студенты Кузбасской православной духовной семинарии, представители органов власти региона, преподаватели высших учебных заведений, деятели науки и культуры, медицинские работники, делегаты от общественных объединений, а также представители регионального отделения ВРНС в Кузбассе.

Все значимые предложения и инициативы, прозвучавшие во время мероприятия будут собраны в один документ, который в итоге должен стать руководством к действию, способным повлиять на развитие нашей страны.