В Кемерове обсудили сохранение традиционных ценностей и борьбу с русофобией. Фото: Кузбасская митрополия

Второй Кузбасский форум Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) на тему «Россия в XXI веке: традиционные ценности; народосбережение; борьба с русофобией» состоялся в Кемерове.

В торжественном мероприятии приняли участие архипастыри и священнослужители Кузбасской митрополии, студенты Кузбасской православной духовной семинарии, представители органов власти региона, преподаватели высших учебных заведений, деятели науки и культуры, медицинские работники, делегаты от общественных объединений, а также представители регионального отделения ВРНС в Кузбассе.

Все значимые предложения и инициативы, прозвучавшие во время мероприятия будут собраны в один документ, который в итоге должен стать руководством к действию, способным повлиять на развитие нашей страны.