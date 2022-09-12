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Общество12 сентября 2022 11:21

Кузбасские школьники проходят профориентацию в специальных медицинских классах

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА

Более 400 школьников познакомились с профессией врача в медицинских классах Кузбасса. Еще двести - пройдут профориентацию в 2022 году. Об этом сообщает администрация правительства Кузбасса.

Медицинские классы — проект Кемеровского медуниверситета, направленный на профориентацию одиннадцатиклассников. Он работает уже четвертый год.

На занятиях старшеклассников знакомят с различными специальностями и направлениями современной медицины. Кроме того, ребята выполняют научно-исследовательские проекты и встречаются с ведущими специалистами практического здравоохранения в медорганизациях региона.