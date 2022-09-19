Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Московский судебный пристав ошибочно арестовал автомобиль жительницы Кузбасса, после чего женщина обратилась в суд и выиграла его. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

Горожанка купила автомобиль Toyota Camry у жителя Московской области еще в 2012 году. Как и полагается, женщина зарегистрировала машину в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД по месту жительства и после этого более 10 лет пользовалась ею. Недавно она решила продать автомобиль, но оказалась, что на сайте Госавтоинспекции имеется информация о запрете регистрационных действий в отношении данного автомобиля, наложенных судебным приставом-исполнителем Московской области.

Выяснилось, что бывший владелец автомобиля задолжал одному из банков около 40 тысяч рублей. Судебный пристав не убедился, что автомобиль мужчины уже более 10 лет принадлежит другому владельцу, и наложил арест на машину.

В результате жительница Кузбасса была вынуждена обратиться в суд с требованием снятия ошибочно наложенного ареста. Суд удовлетворил требования женщины.