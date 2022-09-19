В Кемерове к теплу подключили все жилые дома и соцобъекты

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплом в Кемерове обеспечено 100% многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

- В Кемерове подключены к теплу все жилые дома (2582) и социальные объекты города (333), - сказано в сообщении компании.

В случае, если в квартире до сих пор холодно, необходимо обращаться в управляющую компанию. Со стороны энергетиков никаких препятствий для подачи тепла нет, отметили в СГК.

Напомним, что отопительный сезон в областной столице стартовал 15 сентября. В первую очередь к теплу подключили детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. Батареи в квартирах горожан стали нагреваться с пятницы, 16 сентября.