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Общество19 сентября 2022 3:10

В Новокузнецке на объектах культурного наследия установили информационные таблички

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

В Новокузнецке на объектах культурного наследия установлены информационные таблички в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

Информационные таблички появилась на бюсте В.П. Обнорского, обелиске павшим за утверждение Советской власти, «Камне Талдыкина», памятнике В.И. Ленину и на доме купца Фонарева.

Глава города отметил, что изготовили и установили таблички специалисты музея-заповедника «Кузнецкая крепость».