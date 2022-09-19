В Новокузнецке на объектах культурного наследия установили информационные таблички

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

В Новокузнецке на объектах культурного наследия установлены информационные таблички в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

Информационные таблички появилась на бюсте В.П. Обнорского, обелиске павшим за утверждение Советской власти, «Камне Талдыкина», памятнике В.И. Ленину и на доме купца Фонарева.

Глава города отметил, что изготовили и установили таблички специалисты музея-заповедника «Кузнецкая крепость».