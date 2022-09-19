За сутки в Кузбассе выявили 775 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 775 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 921 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 197 428 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 188 146 выздоровели, 2 626 скончались, 6 656 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.