В Кемерове произошел пожар в пятиэтажке на улице Весенней

Фото: ГУ МЧС по Кузбассу.

В Кемерове 18 сентября в 11.22 случился пожар в пятиэтажке на улице Весенней. Подробности произошедшего сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что внешние признаки горения отсутствовали на момент прибытия первого подразделения. В квартире на втором этаже обгорела деревянная обрешетка стены на площади один квадратный метр и кабельная продукция на площади один погонный метр.

Пожар ликвидировали в 11.34. Предварительная причина случившегося - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 14 человек и четыре единицы техники.