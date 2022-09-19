В Кемерове открылся новый ТЦ «Дабл Парк»

Фото: ВКонтакте/doublepark42.

В Кемерове открылся новый торговый центр «Дабл Парк» на Молодежном проспекте, 14. На официальном сайте ТЦ отмечено, что открытие состоялось еще в пятницу, 16 сентября.

К открытию была подготовлена праздничная программа. Посетителей ожидали воздушные шары, аниматоры, подарки и розыгрыш.

- ТЦ «Дабл Парк» - яркий и стильный торговый центр на ФПК. Удобное расположение, современная архитектура, компактное и продуманное размещение торговых зон делают покупки по-настоящему комфортными. Большой универсам, аптека, цветы, одежда для взрослых и детей и многое другое для жителей и гостей растущего района города, - указано на официальном сайте ТЦ.