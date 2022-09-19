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Политика19 сентября 2022 6:01

Исполняющего обязанности главы Кемерова назначат на внеочередном заседании горсовета

Анастасия СЕРГЕЕВА

20 сентября в Кемерове состоится внеочередное заседание Кемеровского городского Совета народных депутатов, на котором будет принята отставка действующего руководителя города и назначен исполняющий обязанности главы. Об этом сообщили в городской администрации.

В соцсетях стала распространяться информация о том, что после перехода Ильи Середюка на должность председателя Правительства Кузбасса и.о. мэра станет первый зам Дмитрий Анисимов.

В пресс-службе администрации не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив лишь, что исполняющего обязанности главы Кемерова назначат на внеочередном заседании горсовета. Оно состоится завтра в 10.00.