20 сентября в Кемерове состоится внеочередное заседание Кемеровского городского Совета народных депутатов, на котором будет принята отставка действующего руководителя города и назначен исполняющий обязанности главы. Об этом сообщили в городской администрации.

В соцсетях стала распространяться информация о том, что после перехода Ильи Середюка на должность председателя Правительства Кузбасса и.о. мэра станет первый зам Дмитрий Анисимов.

В пресс-службе администрации не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив лишь, что исполняющего обязанности главы Кемерова назначат на внеочередном заседании горсовета. Оно состоится завтра в 10.00.