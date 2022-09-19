В Кузбассе назначен еще один новый прокурор

Фото: прокуратура Кузбасса

На должность прокурора Анжеро-Судженска назначен младший советник юстиции Максим Кашич. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации.

Максим Кашич служит в органах прокуратуры с 2013 года. Начинал с должности помощника Юргинского межрайонного прокурора. С 2021 года занимал должность заместителя прокурора Кировского района Кемерова.

Также Максим Кашич работал прокурором отдела, старшим прокурором отдела и начальником отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области.

Напомним, что ранее был назначен новый прокурор Ижморского района.