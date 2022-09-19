Пилот «Боинга», летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер после экстренной посадки в Омске

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В Омске скончался командир воздушно судна, выполнявшего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент».

Трагический инцидент произошел 18 сентября. Самолет, летевший из Кузбасса в северную столицу России, экстренно сел в Омске. Причиной стало ухудшение состояние здоровья пилота. Управление воздушным судном взял на себя второй пилот. Самолет приземлился в омском аэропорту, однако жизнь командира спасти не удалось – он скончался в машине скорой помощи.

Информацию о смерти мужчины подтвердили в региональном Минздраве. В ведомстве рассказали местным СМИ, что реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолета. В Минздраве отметили, что, когда самолет приземлился, пилот уже был мертв.

- Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи, - сказано в сообщении.

В аэропорт Омска прибыл запасной экипаж. Он доставил пассажиров в Санкт-Петербург на следующий день.