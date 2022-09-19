Фото: АПК.

В Кузбассе реализуется мультимедийный проект «Дорога памяти». Об этом сообщает администрация правительства региона.

В проекте уже принимают участие два кузбасских города - Кемерово и Новокузнецк. Интерактивные терминалы подключены к информационной системе музейного комплекса «Дорога памяти».

- Это важнейший проект для сохранения исторической памяти для будущих поколений. Все жители смогут найти информацию об истории Кузбасса или своего города в годы Великой Отечественной войны, а также биографические данные участников тех сражений. Такие терминалы нужно разместить во всех муниципалитетах, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В Кемерове мультимедийные терминалы информационной системы «1418. Дорога памяти» разместятся внутри отапливаемого остекленного павильона в парке Победы имени Г.К. Жукова после реконструкции.

В Новокузнецке информационная стойка-терминал работает в парке имени маршала Г.К. Жукова рядом со стелой «Город трудовой доблести».