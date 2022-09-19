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Общество19 сентября 2022 9:47

В Кузбассе пройдет Всероссийский форум Военно-исторического общества

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

В Кузбассе пройдет Всероссийский форум Военно-исторического общества. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в Кузбассе 23 ноября пройдет большой форум Российского Военно-исторического общества по решению губернатора.

Глава региона отметил, что очень важно, чтобы молодежь знала и гордилась историей своей страны. Была проделана огромная работа при подготовке к 300-летию Кузбасса, обнаружили уникальные факты о земляках.

Добавим, что на форуме будет принята концепция деятельности по исторической работе и военно-патриотическому воспитанию молодежи.