Новый рентген-кабинет открыли в кузбасской больнице

Фото: АПК.

Новый рентген-кабинет с современным рентгеновским комплексом Р-500 «Дуограф» начал работу в поликлинике №3 города Калтан. Об этом сообщает администрация правительства региона. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» поступил аппарат стоимостью почти 16 млн рублей. Средства направлены из федерального бюджета.

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов отметил, что в текущем году уже закуплено 226 единиц оборудования - маммографы, флюорографы, рентген- и УЗИ-аппараты. Их распределяют по больницам региона. До конца года запланировано приобрести еще 12 единиц.

Отмечено, что медики проводят обследования всех видов рентгенографических исследований на новом стационарном рентген-аппарате. На пациентов оборудование оказывает минимальную лучевую нагрузку, а также обеспечивает высокое качество изображений.

Кроме того, в кабинете был проведен капитальный ремонт перед установкой современного оборудования. Также установили новые рентген-защитные двери, что обеспечит безопасность для врачей.