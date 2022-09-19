В Кузбассе проходят мероприятия под эгидой Международного форума «Россия - спортивная держава»

Фото: АПК.

С 27 августа по 30 октября в Кемерове, Новокузнецке, Белове, поселке Трудармейском Прокопьевского муниципального округа, пгт Шерегеше проходят мероприятия под эгидой Международного форума «Россия - спортивная держава». Об этом сообщает администрация правительства региона.

На заседании оргкомитета форума Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что подготовка идет на хорошем организационном уровне. В регионе уже стартовали различные спортивные соревнования в преддверии форума. Более 100 деловых, культурных и спортивных мероприятий планируется провести непосредственно в дни форума.

Губернатор Кузбасса сообщил, что в регионе уже построены спортивные объекты мирового уровня, к форуму будет сдан уникальный спорткомплекс «Кузбасс-Арена». Кроме того, кузбассовцы смогут заниматься спортом в современных комфортных условиях, а спортсмены - проходить профессиональную подготовку после завершения мероприятия.

Министр спорта РФ Олег Матыцин добавил, что «Форум «Россия - спортивная держава» традиционно посвящен ключевым вопросам актуальной повестки спортивной отрасли.

Так, одним из центральных событий, прошедших под эгидой форума, стал Всероссийский день бега «Кросс нации», который организован в рамках нацпроекта «Демография». На старт вышли более шести тысяч кузбассовцев. Полный список победителей можно увидеть на сайте регионального Минспорта.

Также в рамках форума состоялся областной Фестиваль спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Новокузнецке на базе спорткомплекса «Богатырь».