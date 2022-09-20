В Кузбассе произошло еще одно землетрясение

В Кузбассе сейсмостанции зафиксировали еще одно землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Подземный толчок произошел 19 сентября в 20.23 в точке с координатами 54.30 широты и 86.07 долготы - это территория Гурьевского муниципального округа. Магнитуда сейсмического события составила 3,1, интенсивность в эпицентре - 3,5 (оценка MSK64).

Характер подземных толчков обозначен в сводке как earthquake - «землетрясение».

Напомним, что днем ранее сейсмическая активность была зафиксирована в Таштагольском районе.