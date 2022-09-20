В Кузбассе за неделю от укусов клещей пострадали более 200 человек

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе наступила осенняя погода, однако клещи все еще активны. За неделю от этих кровопийц пострадали 265 человек, в том числе 73 ребенка.

С начала года в больницы региона с жалобами на присасывание клещей обратились 27 454 человека (из них 5 621 ребенок).

В лабораториях в этом году было исследовано более 18 тысяч клещей, в 714 из них обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 6 673 - клещевого боррелиоза, в 1069 - анаплазмоза, еще в 1179 - эрлихиоза.

С подозрением на клещевые инфекции в больницы было госпитализировано 488 человек, у одного из них подтвердился диагноз «Моноцитарный эрлихиоз человека», у 90 человек - «Клещевой вирусный энцефалит», у 174 - «Клещевой боррелиоз».

В Роспотребнадзоре Кузбасса порекомендовали вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита. Это можно сделать в любое время года. Полный курс вакцинации состоит из трех прививок. Как правило, первая проводится осенью, вторая - весной, третья - через 9-12 месяцев после второй.