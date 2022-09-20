Следователи начали проверку после смерти пилота «Боинга», летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург

Фото: архив "КП"
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти командира самолета, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК России.
Трагический инцидент произошел 18 сентября. Командиру воздушного судна стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел на запасной аэропорт в Омске, однако спасти мужчину не удалось - медики констатировали его смерть.
В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.