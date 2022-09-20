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Общество20 сентября 2022 3:06

За сутки в Кузбассе выявили 704 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 198 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 704 новых случая коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 704 новых случая коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 704 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 1287 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 198 132 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 189 433 выздоровели, 2 628 скончались, 6 071 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.