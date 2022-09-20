За сутки в Кузбассе выявили 704 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 704 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 1287 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 198 132 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 189 433 выздоровели, 2 628 скончались, 6 071 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.