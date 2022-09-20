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Происшествия20 сентября 2022 5:08

В Кузбассе пропал 29-летний мужчина

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Ленинске-Кузнецком пропал без вести 29-летний Егор Юрьевич Родайкин. Его поисками занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение мужчины неизвестно с 14 сентября.

Пропавший среднего роста (178), нормального телосложения, у него темно-русые волосы, голубые глаза. Он был одет в серую спортивную кофту, черные спортивные штаны, черные кроссовки, на голове была черная кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.