На кузбасской трассе произошло массовое ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове на 305 км автодороги Р-255 «Сибирь» 19 сентября в 14.10 произошло массовое ДТП. Подробности аварии сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Так, автомобиль Suzuki Grand Vitara двигался по автодороге со стороны микрорайона Лапичево в направлении станции Латыши. Предварительно, автомобилист не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства, столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, который двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» в попутном направлении. Затем автомобиль Skoda Octavia отбросило на автомобиль Mitsubishi Montero и автомобиль ГАЗель NEXT.

В ДТП пострадала пассажирка Skoda Octavia 1957 года рождения. Ее доставили в больницу.